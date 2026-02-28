Ричмонд
Куча-мала: на Окружной Калининграда несколько авто перегородили трассу, в аварии пострадал один человек

Одна из машин сорвалась с буксировочного троса.

Источник: ГАИ региона

На Окружной Калининграда несколько авто перегородили трассу, в аварии пострадал один человек. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в субботу, 28 февраля, в 10:00, на Северном обходе. При буксировке водителем (1987 года рождения) Škoda автомобиля Volvo (под управлением водителя 1994 года рождения) «произошёл обрыв троса». После этого Volkswagen врезался в пустой Volvo, а тот по инерции наехал на своего владельца, а также влетел в Škoda. Затем уже другой автомобиль — Kia — столкнулся с Volkswagen.

Водитель Volvo получил травмы, его увезли в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.