Куча-мала: на Окружной Калининграда несколько авто перегородили трассу, в аварии пострадал один человек

ДТП произошло в субботу, 28 февраля, в 10:00, на Северном обходе. При буксировке водителем (1987 года рождения) Škoda автомобиля Volvo (под управлением водителя 1994 года рождения) «произошёл обрыв троса». После этого Volkswagen врезался в пустой Volvo, а тот по инерции наехал на своего владельца, а также влетел в Škoda. Затем уже другой автомобиль — Kia — столкнулся с Volkswagen.