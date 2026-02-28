В Уфе спасатели помогли 8-летнему ребенку, застрявшему пальцем в ковшике

Накануне вечером, 27 февраля, в Службу спасения в Уфе обратились родители 8-летнего мальчика, который застрял пальцем в отверстии на ручке ковшика. Как рассказали в Управлении гражданской защиты населения города, спасатели незамедлительно выехали на место вызова в дом на улице Софьи Перовской.
По прибытии сотрудники УГЗ обнаружили, что мальчик просунул палец в отверстие на ручке ковша и не может его вытащить. С помощью бокорезов ручку аккуратно надкусили и помогли ребенку освободиться.
— К счастью, ребенок не нуждался в дальнейшей медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.
