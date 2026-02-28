«Вынужденно отменены рейсы за 28 февраля и 1 марта: Москва — Дубай, Новосибирск — Дубай. Пассажиры могут оформить возврат денежных средств, обратившись в контактный центр S7 Airlines. Перенос рейсов: Дубай — Москва, Дубай — Новосибирск», — говорится в сообщении.
S7 отменила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила сегодняшние рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай в связи с закрытием воздушного пространства в странах Ближнего Востока. Полеты в обратном направлении перенесены, сообщила пресс-служба перевозчика.