«Полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту “Аль-Мактум” (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и уточнять информацию о рейсах у своих авиакомпаний», — заявила Dubai Airports в соцсети Х.
В Дубае приостановили работу двух аэропортов
ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта «Аль-Мактум» (DWC) остановлена на неопределенный срок, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports.