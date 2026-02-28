Ричмонд
В Дубае приостановили работу двух аэропортов

ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта «Аль-Мактум» (DWC) остановлена на неопределенный срок, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports.

Источник: AP 2024

«Полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту “Аль-Мактум” (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и уточнять информацию о рейсах у своих авиакомпаний», — заявила Dubai Airports в соцсети Х.