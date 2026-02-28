В Дубае приостановили работу двух аэропортов

«Полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту “Аль-Мактум” (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и уточнять информацию о рейсах у своих авиакомпаний», — заявила Dubai Airports в соцсети Х.