Нерадивый отец из Дивеева может отправиться за решётку за скандалы и побои

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 27 января в полицию поступило сообщение о том, что мужчина регулярно устраивает дома скандалы, оскорбляет и агрессивно ведёт себя по отношению к детям. Учитывая его предыдущие нарушения, было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе расследования выяснилось, что неделей ранее мужчина избил сына. По этому факту возбуждено ещё одно дело — о нанесении побоев лицом с административным наказанием или судимостью. В результате мужчине может грозить наказание в соответствии с законом, вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.