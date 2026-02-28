Ричмонд
Число погибших после удара по школе в Иране выросло до 57

ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Число погибших учеников начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в результате атаки Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 57, передает иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти.

Источник: AP 2024

«На данный момент в результате жестокой атаки США и Израиля по начальной школе в Минабе погибли 57 учащихся, еще 60 получили ранения», — говорится в сообщении.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
