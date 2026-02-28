Ричмонд
Удар Ирана по базе США в Бахрейне. Видео

Иран в ответ на удары США и Израиля нанес удары по базам США в регионе.

В том числе удары нанесены по центру обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как ракета поражает объект на земле.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
