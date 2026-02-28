Ричмонд
В горах Крыма мужчина повредил ногу: понадобилась помощь спасателей

Пострадавшего передали в руки врачей скорой помощи.

Источник: МЧС России

В Бахчисарайском районе мужчина повредил ногу и не смог самостоятельно спуститься с горы у села Холмовка. Оказывать ему помощь пришлось спасателям. Сотрудники МЧС прибыли по сигналу и отыскали пострадавшего на местности.

— Ему оказали первую помощь и транспортировали в безопасное место, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Мужчину передали в руки врачей «скорой».

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что даже однодневный поход в горно-лесную местность нужно регистрировать на сайте МЧС.

