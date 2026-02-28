В горах Крыма мужчина повредил ногу: понадобилась помощь спасателей

В Бахчисарайском районе мужчина повредил ногу и не смог самостоятельно спуститься с горы у села Холмовка. Оказывать ему помощь пришлось спасателям. Сотрудники МЧС прибыли по сигналу и отыскали пострадавшего на местности.
— Ему оказали первую помощь и транспортировали в безопасное место, — сообщили в ГУ МЧС по РК.
Мужчину передали в руки врачей «скорой».
В чрезвычайном ведомстве напоминают, что даже однодневный поход в горно-лесную местность нужно регистрировать на сайте МЧС.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше