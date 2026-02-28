В Подмосковье ребенка насмерть завалило снегом

В свою очередь в областной прокуратуре отметили, что в ходе мониторинга системы видеонаблюдения установлено, что ребенок выкопал туннель в снегу. На данном участке производились работы по очистке территории от снега, водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка и засыпал сугроб. «Подольская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц управляющей организации. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.