Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье ребенка насмерть завалило снегом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика, которого завалило снегом в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика (ч. 2 ст. 216 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, вечером 27 февраля мальчик ушел гулять. Вблизи дома на улице Бородинской он забрался в лаз, вырытый в горе снега. В ходе работ, проводимых трактором по расчистке снежных масс, конструкция рухнула, накрыв подростка. Впоследствии мальчик был обнаружен без признаков жизни. «Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы сотрудников управляющей компании, планируется назначение судебных экспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заключили в областном ГСУ СК.

В свою очередь в областной прокуратуре отметили, что в ходе мониторинга системы видеонаблюдения установлено, что ребенок выкопал туннель в снегу. На данном участке производились работы по очистке территории от снега, водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка и засыпал сугроб. «Подольская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц управляющей организации. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.