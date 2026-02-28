В Подмосковье ребенка насмерть завалило снегом

«Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика (ч. 2 ст. 216 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, вечером 27 февраля мальчик ушел гулять. Вблизи дома на улице Бородинской он забрался в лаз, вырытый в горе снега. В ходе работ, проводимых трактором по расчистке снежных масс, конструкция рухнула, накрыв подростка. Впоследствии мальчик был обнаружен без признаков жизни. «Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы сотрудников управляющей компании, планируется назначение судебных экспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заключили в областном ГСУ СК.
В свою очередь в областной прокуратуре отметили, что в ходе мониторинга системы видеонаблюдения установлено, что ребенок выкопал туннель в снегу. На данном участке производились работы по очистке территории от снега, водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка и засыпал сугроб. «Подольская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц управляющей организации. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.