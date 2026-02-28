Семья из Башкирии попалась на удочку мошенников и лишилась 1,5 млн рублей

Как пояснили в дальнейшем супруги сотрудникам полиции, они изучили отзывы о работе компании и решили позвонить по указанным контактам. Поговорили с менеджером, обсудили варианты и договорились о покупке. Машина должна была стоить 1,1 млн рублей, а таможенное оформление еще 400 тысяч. Через некоторое время им перезвонили и сообщили, что «условия изменились» и нужно еще перевести 500 тысяч. С этой целью составили дополнительное соглашение, которое супруг отправил на электронную почту компании.