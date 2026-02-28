Семья из Башкирии попалась на удочку мошенников и лишилась 1,5 млн рублей

На днях в отдел полиции в Нефтекамске обратилась семейная пара, которая стала жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, они искали выгодный вариант покупки нового автомобиля. Нашли в мессенджере канал фирмы, которая гарантировано доставляют машины из зарубежья.
Как пояснили в дальнейшем супруги сотрудникам полиции, они изучили отзывы о работе компании и решили позвонить по указанным контактам. Поговорили с менеджером, обсудили варианты и договорились о покупке. Машина должна была стоить 1,1 млн рублей, а таможенное оформление еще 400 тысяч. Через некоторое время им перезвонили и сообщили, что «условия изменились» и нужно еще перевести 500 тысяч. С этой целью составили дополнительное соглашение, которое супруг отправил на электронную почту компании.
— В ответ на письмо семья получает ответ компании о том, что сайт компании был взломан, покупатели столкнулись с мошенниками, которые обманным путем завладели их денежными средствами! — рассказали в МВД по Башкирии.
В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
