В Финском заливе столкнулись грузовые суда

«Двадцать восьмого февраля в акватории Финского залива произошло столкновение двух грузовых судов. По предварительным данным, пострадавших нет. Разлив нефтепродуктов и загрязнение окружающей среды не зафиксированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суда находятся на якорной стоянке в районе столкновения. Устанавливается наличие возможных повреждений.
«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства», — говорится в сообщении.