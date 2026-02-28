Ричмонд
В Финском заливе столкнулись грузовые суда

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух грузовых судов в Финском заливе, пострадавших нет, загрязнения не зафиксированы, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: РИА Новости

«Двадцать восьмого февраля в акватории Финского залива произошло столкновение двух грузовых судов. По предварительным данным, пострадавших нет. Разлив нефтепродуктов и загрязнение окружающей среды не зафиксированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суда находятся на якорной стоянке в районе столкновения. Устанавливается наличие возможных повреждений.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства», — говорится в сообщении.