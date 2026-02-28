Ричмонд
Международный аэропорт Кувейта подвергся удару беспилотника

ТУНИС, 28 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотника, несколько сотрудников получили травмы. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации.

Источник: AFP 2023

«БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы, терминалу 1 нанесен ограниченный материальный ущерб», — говорится в заявлении, опубликованном в X.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше