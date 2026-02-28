Международный аэропорт Кувейта подвергся удару беспилотника

«БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы, терминалу 1 нанесен ограниченный материальный ущерб», — говорится в заявлении, опубликованном в X.
