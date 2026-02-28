У отеля в районе Палм-Джумейра в Дубае начался пожар

«РИА Новости» передает, что пожар начался из-за упавших обломков ракеты.
В соцсети X опубликованы видео, на которых также видно пламя у одного из отелей.
Очевидец прислал РБК кадры, на которых видна вспышка в небе над Палм-Джумейра.
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно, запланированные на 28 февраля. О переносе и отмене части рейсов по этим направлениям также сообщили S7, «Уральские авиалинии», «Победа».
Посольство России в ОАЭ призвало находящихся в стране россиян воздержаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей.
