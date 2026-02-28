Ричмонд
У отеля в районе Палм-Джумейра в Дубае начался пожар

В районе Палм-Джумейра в Дубае видны дым и пожар, передает CGTN Europe со ссылкой на очевидцев.

«РИА Новости» передает, что пожар начался из-за упавших обломков ракеты.

В соцсети X опубликованы видео, на которых также видно пламя у одного из отелей.

Очевидец прислал РБК кадры, на которых видна вспышка в небе над Палм-Джумейра.

Иран атаковал в регионе американские военные объекты в ответ на удары США и Израиля. Иранские ракеты, в частности, сбили над Дубаем. Дубайский аэропорт приостановил полеты. В Абу-Даби прогремели два взрыва.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно, запланированные на 28 февраля. О переносе и отмене части рейсов по этим направлениям также сообщили S7, «Уральские авиалинии», «Победа».

Посольство России в ОАЭ призвало находящихся в стране россиян воздержаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей.

