Сноубордист разбудил медведицу в Красной Поляне — хищница бросилась в погоню

Во время спуска в лесу в Красной Поляне группа сноубордистов случайно наткнулась на берлогу медведицы. Инцидент попал на видео, сообщает РЕН ТВ.
Один из спортсменов, опередивший товарищей, ненароком разбудил спящее животное. Хищница моментально выбралась из укрытия и пустилась в погоню за человеком по крутому горному склону. Ситуация грозила обернуться трагедией, но экстремалу повезло: в какой‑то момент медведица не удержала равновесие, потеряла опору и сорвалась вниз.
В этот момент из берлоги раздались тревожные крики медвежат — это заставило самку прервать преследование и вернуться к потомству. На записи слышно, как оператор взволнованно кричит: «Андрюха, там медведь!».
Инцидент ещё раз напоминает о необходимости проявлять особую осторожность в местах возможного обитания диких животных, особенно в зимний период, когда медведи находятся в спячке.
