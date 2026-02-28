Сноубордист разбудил медведицу в Красной Поляне — хищница бросилась в погоню

Один из спортсменов, опередивший товарищей, ненароком разбудил спящее животное. Хищница моментально выбралась из укрытия и пустилась в погоню за человеком по крутому горному склону. Ситуация грозила обернуться трагедией, но экстремалу повезло: в какой‑то момент медведица не удержала равновесие, потеряла опору и сорвалась вниз.