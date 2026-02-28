Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появилось видео падения дрона в Дубае

Момент падения дрона в Дубае сняли на видео.

В Сети появились кадры падения беспилотника в Дубае. Видео сняли очевидцы, находившиеся на балконе расположенного неподалеку здания.

На нем запечатлено как дрон рухнул рядом с одной из высоток. Сразу после этого произошел взрыв и начался пожар.

Ранее стало известно о пожаре на искусственном острове «Пальма Джумейра» (Palm Jumeirah) в Дубае. Возгорание, как утверждается, произошло в районе пятизвёздочного отеля Fairmont The Palm.

Напомним, оба аэропорта Дубая приостановили работу на неопределенный срок.