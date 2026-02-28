В Сети появилось видео падения дрона в Дубае

В Сети появились кадры падения беспилотника в Дубае. Видео сняли очевидцы, находившиеся на балконе расположенного неподалеку здания.
На нем запечатлено как дрон рухнул рядом с одной из высоток. Сразу после этого произошел взрыв и начался пожар.
Ранее стало известно о пожаре на искусственном острове «Пальма Джумейра» (Palm Jumeirah) в Дубае. Возгорание, как утверждается, произошло в районе пятизвёздочного отеля Fairmont The Palm.
Напомним, оба аэропорта Дубая приостановили работу на неопределенный срок.