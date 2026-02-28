В Екатеринбурге суд продлил срок ареста блогеру Улановой

В Екатеринбурге 28 февраля Верх-Исетский районный суд продлил блогеру Екатерине Улановой срок содержания под стражей. Девушка пробудет в следственном изоляторе до начала апреля. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
— Органами предварительного расследования Уланова обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ и частью 2 статьи 159 УК РФ. Мера пресечения продлена по 1 апреля 2026 года, — уточнили в пресс-службе региональных судов.
Екатерину Уланову обвиняют в 532 эпизодах мошенничества. Следствие считает, что блогер рекламировала в социальных сетях дорогие товары по низким ценам, однако, когда покупатели переводили ей деньги, Екатерина ничего не отправляла.
Напомним, что под стражу блогера отправили в конце августа 2025 года.