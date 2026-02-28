Массовая гибель детей на юге Ирана и атака на базу США в Бахрейне

Число жертв среди учениц школы в провинции Хормозган на юге Ирана достигло 40 человек. Еще 48 пострадали. Удар пришелся по зданию, где находились дети. В социальных сетях публикуют кадры разрушений и работы спасателей на месте трагедии. Одновременно в сети появились видео, на которых, как утверждается, запечатлено попадание иранского беспилотника по объекту на военной базе США в Бахрейне. Официального подтверждения этой информации пока нет. Ситуация в регионе резко обострилась на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.