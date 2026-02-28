Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео, как снегоуборочная машина насмерть завалила ребенка снегом

Опубликовано видео момента, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с 11-летним мальчиком в Подмосковье.

Опубликовано видео момента, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с 11-летним мальчиком в Подмосковье. Об этом пишет 112.

На кадрах видно, как трактор сдвигает снежную массу, под которой находился ребёнок.

Трагедия произошла в Подольске на улице Бородинская. Накануне вечером мальчик ушёл гулять с друзьями и пропал. Тело нашли сегодня. По данным «МК», дети играли возле огромного сугроба. Ребёнок забрался в лаз, вырытый в снегу.

В это время во дворе начали расчищать снег с помощью техники. Водитель не заметил ребёнка, конструкция рухнула и завалила школьника. Он задохнулся под завалами.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть человека. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.