Опубликовано видео, как снегоуборочная машина насмерть завалила ребенка снегом

Опубликовано видео момента, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с 11-летним мальчиком в Подмосковье. Об этом пишет 112.
На кадрах видно, как трактор сдвигает снежную массу, под которой находился ребёнок.
Трагедия произошла в Подольске на улице Бородинская. Накануне вечером мальчик ушёл гулять с друзьями и пропал. Тело нашли сегодня. По данным «МК», дети играли возле огромного сугроба. Ребёнок забрался в лаз, вырытый в снегу.
В это время во дворе начали расчищать снег с помощью техники. Водитель не заметил ребёнка, конструкция рухнула и завалила школьника. Он задохнулся под завалами.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть человека. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
