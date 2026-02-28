Ричмонд
Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, а иностранные — 31 рейс. Около 80 процентов из них приходится на рейсы из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и обратно. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— По данным на 17:00 МСК, в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные — 31 рейс. Российские авиакомпании ведут работу с пассажирами, в том числе по возврату и перебронированию билетов, — говорится в сообщении.

Представители Росавиации подчеркнули, что подробную информацию о рейсах предоставляют сами перевозчики, передает Telegram-канал ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильские войска нанесли несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

В связи с произошедшим авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила все субботние рейсы между Россией и Дубаем с Абу-Даби, а с 1 марта компания перейдет на самолеты большей вместимости по этим направлениям. Кроме того, авиакомпания Emirates приостановила полеты в Дубай и обратно.

