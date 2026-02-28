Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, а иностранные — 31 рейс. Около 80 процентов из них приходится на рейсы из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и обратно. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— По данным на 17:00 МСК, в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные — 31 рейс. Российские авиакомпании ведут работу с пассажирами, в том числе по возврату и перебронированию билетов, — говорится в сообщении.
Представители Росавиации подчеркнули, что подробную информацию о рейсах предоставляют сами перевозчики, передает Telegram-канал ведомства.