Пара сапбордистов упала в Свислочь в центре Минска: женщина вытащила мужчину, но спаси его не удалось

МЧС сказало о смертельном случае с сапбордистом на воде в центре Минска.

Источник: МЧС Беларуси

МЧС сообщило о трагическом случае в Минске на реке Свислочь. Днем 28 февраля спасателям поступило сообщение, что в воде реки в районе проспекта Независимости находятся люди.

Мужчина и женщина в последний день зимы, который выдался теплым, катались по реке на сапбордах. На них были гидрокостюмы сухого типа, но спасательных жилетов на них не было. Потеряв равновесие, пара упала в воду. Женщина смогла вытащить мужчину на берег. Медики «скорой» проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Причина гибели и обстоятельства произошедшего, а оно произошло в районе парка Горького, устанавливаются.