Пара сапбордистов упала в Свислочь в центре Минска: женщина вытащила мужчину, но спаси его не удалось

Мужчина и женщина в последний день зимы, который выдался теплым, катались по реке на сапбордах. На них были гидрокостюмы сухого типа, но спасательных жилетов на них не было. Потеряв равновесие, пара упала в воду. Женщина смогла вытащить мужчину на берег. Медики «скорой» проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.