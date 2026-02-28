Ричмонд
Рыбак застрял на льду Ладожского озера из-за сломанного снегохода

В Ленобласти любитель подледной ловли попросил о помощи спасателей.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Днем 28 февраля мужчина из Кировского района решил проводить зиму рыбалкой на Ладожском озере. Однако из-за поломки снегохода любитель подледной ловли застрял на замерзшей акватории в районе деревни Нижняя Шальдиха, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

— На подмогу выезжала дежурная смена из Шлиссельбурга. Спасатели оперативно обнаружили местного жителя и доставили его на берег, — уточнили в ведомстве.

От осмотра медиков рыбак отказался. Судя по всему, за это время он лишь слегка замерз. Несмотря на благополучный исход истории, в ГУ МЧС России по Ленобласти напомнили, что выходить на неокрепший лед крайне опасно. В случае беды местных жителей призвали немедленно звонить в 112.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о спасении сразу 19 рыбаков со льдины, уплывшей в Финский залив в Ленобласти.