Рыбак застрял на льду Ладожского озера из-за сломанного снегохода

Днем 28 февраля мужчина из Кировского района решил проводить зиму рыбалкой на Ладожском озере. Однако из-за поломки снегохода любитель подледной ловли застрял на замерзшей акватории в районе деревни Нижняя Шальдиха, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
— На подмогу выезжала дежурная смена из Шлиссельбурга. Спасатели оперативно обнаружили местного жителя и доставили его на берег, — уточнили в ведомстве.
От осмотра медиков рыбак отказался. Судя по всему, за это время он лишь слегка замерз. Несмотря на благополучный исход истории, в ГУ МЧС России по Ленобласти напомнили, что выходить на неокрепший лед крайне опасно. В случае беды местных жителей призвали немедленно звонить в 112.
