Два грузовых корабля столкнулись в Финском заливе

Днем 28 февраля на Финском заливе столкнулись два грузовых корабля. На происшествие обратили внимание правоохранители и начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды удалось не допустить, — уточнили в ведомстве.
После столкновения корабли отправили на якорную стоянку, что в районе происшествия. Правоохранители проверят, получили ли они какие-либо повреждения, а также оценят исполнение законодательства о безопасности судоходства.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что впервые за 15 лет лед почти полностью покрыл Финский залив. Из-за этого возникло опасение, что при транспортировке грузов могут возникнуть трудности. Чтобы их предотвратить туда направили ледокол «Сибирь».