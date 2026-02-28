Дубай в огне: Иран нанес ответный удар по базам США на Ближнем Востоке

Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля оказались в эпицентре ближневосточного конфликта после того, как Иран нанес ответные удары по американской авиабазе в Абу-Даби. Уже вечером того же дня поступили сообщения об ударах, как утверждается, иранских ракет по гражданским объектам в Дубае. Власти города официально подтвердили, что в результате обстрелов есть первые жертвы среди гражданского населения.
Иран атаковал военные базы США в ОАЭ.
ОАЭ стали одной из стран, по которым Иран нанес ответный удар. Целью была американская авиабаза Аль-Дхафра, расположенная в 30 километрах к югу от Абу-Даби — ключевой пункт операций Центрального командования США в регионе. Однако взрывы прогремели не только в районе базы, но и в самой столице Эмиратов, а также в Дубае.
По данным агентства Reuters, взрывы были зафиксированы в элитном районе Dubai Marina. В Абу-Даби, как сообщает The Guardian, при падении обломков перехваченной иранской ракеты погиб гражданин азиатской страны. Министерство обороны ОАЭ подтвердило гибель мужчины и подчеркнуло право страны на ответные меры.
«Эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и норм международного права. Государство оставляет за собой право ответить на эскалацию и предпринять все необходимые меры для защиты своей территории», — заявили в ведомстве.
Иранская ракета упала на отель с россиянами в Дубае.
Над Дубаем средства ПВО сбили несколько иранских ракет. По данным Telegram-каналов, одна из них была уничтожена прямо над пятизвездочным отелем Atlantis The Royal на искусственном острове «Пальма Джумейра», где отдыхали туристы из России.
Очевидцы также сообщили о падении обломков в районе отелей Fairmont The Palm, Five и рядом с отелем Adagio. Еще одну ракету сбили над курортом Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби и в районе колеса обозрения Ain Dubai на острове Bluewaters.
Власти Дубая подтвердили, что «инцидент произошел на Пальма Джумейра». На место происшествия были оперативно направлены аварийно-спасательные службы, в настоящее время территория находится под усиленной охраной.
Сообщается, что возникшее возгорание полностью локализовано и находится под контролем. По официальным данным, четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
«Безопасность жителей и гостей города остается высшим приоритетом, а пострадавшие районы уже находятся под усиленной охраной», — заявили местные власти в соцсетях.
Иранский «Шахед» упал на территорию отеля Fairmont The Palm в Дубае.
Вечером 28 февраля в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлено падение, предположительно, иранского беспилотника на территорию пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. На видео заметно, как дрон-камикадзе на высокой скорости врезается в объект, после чего происходит мощный взрыв. Автор ролика, снимавший происходящее с балкона соседнего здания, резко опустился на пол и покинул балкон.
Пользователи в Сети, комментируя ситуацию, утверждают, что в небе над Дубаем действительно зафиксированы беспилотники Shahed-136.
«Иранские силы развернули над Дубаем беспилотники-камикадзе Shahed-136. Сила военных столкновений в регионе растет», — пишут посльзователи.
Важно отметить, что в настоящее время официального подтверждения, что Иран применял дрон Shahed в Дубае, не поступало. Власти города заявили, что следят за ситуацией и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.
В Бахрейне жилые здания попали под удар.
Несколько жилых домов в столице Бахрейна Манаме подверглись атаке. Об этом сообщили в МИД королевства. В настоящее время на пострадавших объектах ведутся спасательные работы. Дополнительная информация будет представлена позднее, уточнили в ведомстве.
В социальных сетях распространяются видеокадры, на которых, как предполагается, беспилотный летательный аппарат врезается в высотное здание, после чего возникает возгорание. В описании к ролику утверждается, что речь идет о жилом доме в Манаме.
Что известно о пострадавших россиянах в Дубае.
В СМИ и социальных сетях ранее появилась информация о том, что в результате падения обломков ракеты на один из отелей в Дубае могли пострадать российские туристы. Однако официальные источники эти данные на данный момент не подтверждают.
Как сообщил генеральный консул РФ в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров, информация о пострадавших гражданах России в результате обстрелов города в субботу, 28 февраля, в ведомство не поступала.