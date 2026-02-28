Дубай в огне: Иран нанес ответный удар по базам США на Ближнем Востоке

ОАЭ стали одной из стран, по которым Иран нанес ответный удар. Целью была американская авиабаза Аль-Дхафра, расположенная в 30 километрах к югу от Абу-Даби — ключевой пункт операций Центрального командования США в регионе. Однако взрывы прогремели не только в районе базы, но и в самой столице Эмиратов, а также в Дубае.