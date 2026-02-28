Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько жилых зданий подверглись атаке в столице Бахрейна

Момент удара БПЛА по небоскребу в Бахрейне сняли на видео.

В столице Бахрейна Манаме под удар попали несколько жилых зданий. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщило министерство иностранных дел королевства.

В дипведомстве отметили, что на пострадавших объектах осуществляются пожарные и спасательные работы. Дополнительные подробности будут обнародованы позже.

В Сети также появилось видео удара иранского беспилотника по высотке в Бахрейне. Инцидент произошел в районе Juffair. На кадрах видно, как БПЛА врезается в небоскреб. После этого начинается пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно о падении дрона рядом с высоткой в Дубае.

Атаке БПЛА также подвергся международный аэропорт Кувейта. Здание воздушной гавани, предварительно, получило повреждения. Есть пострадавшие.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше