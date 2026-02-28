Несколько жилых зданий подверглись атаке в столице Бахрейна

В столице Бахрейна Манаме под удар попали несколько жилых зданий. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщило министерство иностранных дел королевства.
В дипведомстве отметили, что на пострадавших объектах осуществляются пожарные и спасательные работы. Дополнительные подробности будут обнародованы позже.
В Сети также появилось видео удара иранского беспилотника по высотке в Бахрейне. Инцидент произошел в районе Juffair. На кадрах видно, как БПЛА врезается в небоскреб. После этого начинается пожар. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее стало известно о падении дрона рядом с высоткой в Дубае.
Атаке БПЛА также подвергся международный аэропорт Кувейта. Здание воздушной гавани, предварительно, получило повреждения. Есть пострадавшие.