Более 200 человек погибли при ударах США и Израиля по Ирану

До этого стало известно о ракетных ударах по 20 провинциям Ирана и городам, где расположены ядерные объекты. Среди них — Исфахан и Бушир. В городе Минаб в провинции Хормозган было разрушено здание школы — погибли по меньшей мере 85 человек.