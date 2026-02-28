На пожаре в Пермском крае погиб ребенок и пострадала женщина

Следствие выясняет обстоятельства пожара, при котором погиб мальчик 2013 года рождения и пострадала женщина 1960 года рождения. После того как сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в частном доме по улице Садовая было обнаружено тело ребенка. В момент возгорания, бабушка мальчика находилась на улице. Она бросилась спасать внука, но огонь быстро распространялся. Женщину госпитализировали с ожогами.