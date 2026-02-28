Ричмонд
На пожаре в Пермском крае погиб ребенок и пострадала женщина

СК России расследует обстоятельства происшествия.

Источник: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Днем 28 февраля в частном доме в селе Кояново Пермского округа произошел пожар, унесший жизнь 13-летнего ребенка. Бабушка мальчика госпитализирована с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Следствие выясняет обстоятельства пожара, при котором погиб мальчик 2013 года рождения и пострадала женщина 1960 года рождения. После того как сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в частном доме по улице Садовая было обнаружено тело ребенка. В момент возгорания, бабушка мальчика находилась на улице. Она бросилась спасать внука, но огонь быстро распространялся. Женщину госпитализировали с ожогами.

По предварительной версии причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Следователи осмотрели место происшествия и проводят необходимые экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственно управление СК России по Пермскому краю призывает жителей региона соблюдать правила безопасности в быту во избежание несчастных случаев.