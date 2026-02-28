Смертельные аварии в Крыму — ГАИ назвала их главные причины

«Определяются аварийно-опасные места, места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Определяются они по дням, времени суток, причинам совершения ДТП. Вносятся соответствующие корректировки в расстановку нарядов ДПС. Наряды выставляются именно в тех местах, где совершается много дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, у нас есть отдельно специализированный батальон. Ежедневно проводятся отработки на дорогах и населенных пунктах республики», — добавил он.