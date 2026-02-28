Смертельные аварии в Крыму — ГАИ назвала их главные причины

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали заместитель начальника отдела ДПС управления ГАИ МВД по РК, подполковник полиции Александр Супрунов и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления, майор полиции Анна Щенникова.
«У нас в Крыму есть дорожные особенности, такие как “серпантин”, и перекрестки тоже у нас необычные. У каждого региона есть свой менталитет дорожного движения», — отметила Анна Щенникова.
По словам Александра Супрунова, ведомство ежемесячно проводит детальный анализ аварийности.
«Определяются аварийно-опасные места, места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Определяются они по дням, времени суток, причинам совершения ДТП. Вносятся соответствующие корректировки в расстановку нарядов ДПС. Наряды выставляются именно в тех местах, где совершается много дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, у нас есть отдельно специализированный батальон. Ежедневно проводятся отработки на дорогах и населенных пунктах республики», — добавил он.
Чаще всего, по данным замначальника отдела ДПС, дорожно-транспортные происшествия, особенно наезды на пешеходов, случаются в вечернее или утреннее время суток.
А наиболее опасные участки крымских дорог — Ангарский и Грушевский перевалы, горные «серпантины» и ровные участки дорог, где наиболее возможен разгон автомобиля, отметила в свою очередь майор полиции Анна Щенникова.
«Важно не просто соблюдать ПДД, но и учитывать погодные условия, которые быстро меняются в Крыму даже в течение одних суток или даже нескольких часов — вечером едешь — дождь идет, а утром — все замерзло», — подытожила она.