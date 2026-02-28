18-летний студент внезапно умер в медколледже под Волгоградом

В Камышине 18-летний студент местного медколледжа скончался прямо во время занятий. Трагедия случилась в пятницу, 27 февраля. Об этом пишет V1.
Как рассказал источник, близкий к оперативным службам, парень пришёл на учёбу, переоделся и внезапно упал. Преподаватели и медики пытались реанимировать его, но запустить сердце не смогли.
Умершему было 18 лет, он приехал учиться из города Николаевск, расположенного на другом берегу Волгоградского водохранилища.
Руководитель филиала колледжа Нина Нестеренко заявила, что не владеет подробной информацией, и посоветовала обратиться к директору головного учреждения. Директор Волгоградского медицинского колледжа Галина Генералова от комментариев отказалась.
В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту смерти студента начата процессуальная проверка. Обстоятельства трагедии выясняются.
