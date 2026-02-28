Поиски пропавшей группы туристов возобновят утром

Утром 1 марта 2026 года поиски туристической группы, пропавшей в Пермском крае, будут продолжены. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС России.
В субботу 28 февраля в поисковых мероприятиях на местности было задействовано более 50 спасателей и волонтеров, а также 45 единиц техники, включая 23 снегохода. Во время поисков обследовались дороги и лес, использовались сирены, чтобы туристы могли сориентироваться. Кроме того, к месту пропажи туристов выехали специалисты беспилотной авиации МЧС России.
Напомним, связь с незарегистрированной туристической группой на снегоходах была потеряна в районе плато Кваркуш Красновишерского округа. Пятеро мужчин должны были вернуться на базу в поселке Золотанка еще