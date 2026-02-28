Ричмонд
В Тегеране сообщили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана

ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар на фоне ударов США и Израиля сообщил о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана, сообщило агентство Jamaran.

Источник: Reuters

«Невестка и зять верховного лидера погибли», — приводит агентство слова члена городского совета.

Других подтверждений этой информации не было, опровержения также не было.

