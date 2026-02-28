Число жертв ударов по Ирану превысило 200 человек

В частности, под удар попала школа для девочек в иранском городе Минаб. Сообщалось, что жертвами этой атаки стали 85 человек, в том числе учащиеся, их родители и учителя. Еще более 90 человек получили ранения. По словам прокурора Минаба, большинство пострадавших — ученики школы.