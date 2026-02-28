Ричмонд
Число жертв ударов по Ирану превысило 200 человек

По данным Красного Полумесяца, ударам подверглись 24 иранские провинции.

Источник: Аргументы и факты

Свыше двух сотен человек стали жертвами ударов, нанесенных в субботу по территории Ирана, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Иранское общество Красного Полумесяца.

Согласно сведениям организации, ударам подверглись 24 иранские провинции. Атаки стали причиной гибели 201 человека. Известно о 747 пострадавших.

Напомним, военная операция против Ирана была инициирована США и Израилем в субботу. Крупнейшие иранские населенные пункты и столица страны подверглись ударам.

В частности, под удар попала школа для девочек в иранском городе Минаб. Сообщалось, что жертвами этой атаки стали 85 человек, в том числе учащиеся, их родители и учителя. Еще более 90 человек получили ранения. По словам прокурора Минаба, большинство пострадавших — ученики школы.

По информации СМИ, Соединенные Штаты задействовали в военной операции против Ирана ВВС, космические силы, армию, военно-морской флот и морскую пехоту. Для ударов по целям в Иране применяются, в частности, крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей, и авиационные ракеты.

