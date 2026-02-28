Ричмонд
Зять и невестка верховного лидера Ирана погибли во время ударов США

Зять и невестка верховного лидера Ирана стали жертвами ударов США.

Зять и невестка верховного лидера Ирана стали жертвами ударов Израиля и США по Ирану. Об этом сообщает агентство Jamaran со ссылкой на члена городского совета Тегерана Мейсама Мозаффара.

«Невестка и зять верховного лидера погибли», — сказал агентству член городского совета иранской столицы.

Других подтверждений данной информации не поступало. Опровержения тоже не было.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи жив после ударов США и Израиля. Он добавил, что страна из-за атак, возможно, потеряла нескольких командиров.

США и Израиль в субботу, 28 февраля, начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке.

