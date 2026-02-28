Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара по зданию в Дубае

Ранее стало известно о пожаре, начавшемся после падения ракеты в одном из зданий на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае. Сообщалось о четырех пострадавших в результате этого инцидента. Их доставили в медучреждения для оказания необходимой помощи.