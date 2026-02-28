Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара по зданию в Дубае

В Сети появились опубликованные девушкой основателя Telegram Павла Дурова Юлией Вавиловой кадры последствий удара по одному из зданий на территории города Дубай в ОАЭ.
«Рядом с моим домом на Палм.. Безумие, я надеюсь, что все в безопасности», — написала в Telegram Вавилова.
Ранее стало известно о пожаре, начавшемся после падения ракеты в одном из зданий на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае. Сообщалось о четырех пострадавших в результате этого инцидента. Их доставили в медучреждения для оказания необходимой помощи.
По данным властей Дубая, возгорание в здании локализовали. Место происшествия взято под усиленную охрану.
Также ранее в Сети появились кадры момента перехвата системами противовоздушной обороны ракет над Дубаем.