SNN: 20 волейболисток погибли при ударе по спортзалу на юге Ирана

В результате удара Израиля по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток, заявляет телеканал SNN со ссылкой на местные власти.
«От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде», — говорится в сообщении.
По данным префекта округа, по городскому округу попало четыре ракеты. Порядка 100 человек получили ранения.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В субботу нанесена серия ударов по объектам на территории страны, включая Тегеран. Иран в ответ запустил ракеты по израильской территории и военным объектам США в регионе.
