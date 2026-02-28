Нетаньяху заявил о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи

«Появляется всё больше признаков того, что Хаменеи больше нет в живых», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.
Нетаньяху добавил, что совместная с США операция в Иране будет продолжаться «любой ценой». Он также подчеркнул, что «эта война приведет к миру».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше