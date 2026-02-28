Ричмонд
Нетаньяху заявил о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 февраля заявил, что «есть признаки» смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах по республике.

Источник: AP 2024

«Появляется всё больше признаков того, что Хаменеи больше нет в живых», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

По словам премьера, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью уничтожила штаб-квартиру Хаменеи в Тегеране, а также ликвидировала ряд лидеров Ирана. Власти исламской республики смерть своего верховного лидера на момент публикации не подтверждали.

Нетаньяху добавил, что совместная с США операция в Иране будет продолжаться «любой ценой». Он также подчеркнул, что «эта война приведет к миру».

