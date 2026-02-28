Reuters: верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб

«Его тело было найдено в руинах его дворца», — пишет «12 канал».
Примерно за час до этих сообщений на вечернем брифинге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: «Сегодня утром в результате мощного внезапного удара мы разрушили комплекс зданий тирана Хаменеи… Многие признаки указывают на то, что Али Хаменеи больше не с нам».
