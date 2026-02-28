Ричмонд
Reuters: верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб

Высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара Израиля сегодня утром, сообщает израильский «12 канал». Агентство Reuters и газета Times of Israel со ссылкой на одного высокопоставленного израильского чиновника также сообщают, что Али Хаменеи мертв.

Источник: AP 2024

«Его тело было найдено в руинах его дворца», — пишет «12 канал».

Примерно за час до этих сообщений на вечернем брифинге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: «Сегодня утром в результате мощного внезапного удара мы разрушили комплекс зданий тирана Хаменеи… Многие признаки указывают на то, что Али Хаменеи больше не с нам».

