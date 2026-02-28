Ричмонд
В ЛНР волонтер погиб при атаке украинского дрона

ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Один волонтер погиб, двое ранены в результате атаки украинского БПЛА, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём канале в Max.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня вечером в Марковском муниципальном округе беспилотник ВСУ атаковал автомобили волонтеров, которые привезли в республику гуманитарную помощь. Пятидесятивосьмилетний мужчина из Ставропольского края погиб на месте. Еще двое волонтеров — женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья — получили ранения», — сообщил Пасечник.

Он уточнил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«От имени жителей республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Раненым желаю скорейшего выздоровления», — написал глава ЛНР.

