В Запорожье произошли взрывы

Сирены также работают в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило агентство Укринформ.

В городе объявили воздушную тревогу.

