АПА: из Ирана в Азербайджан эвакуировали 12 граждан страны и гражданин Италии

Как сообщает информационно-аналитический портал Minval Politika, пограничный пропускной пункт «Астара» на границе с Ираном приведен в полную готовность для приема эвакуированных. На случай необходимости оказания медицинской помощи эвакуируемым на погранпункте дежурят две машины скорой помощи. Кроме того, в состоянии готовности находятся несколько пассажирских автобусов. Отмечается, что эвакуируемых будут доставлять в Баку бесплатно.