АПА: из Ирана в Азербайджан эвакуировали 12 граждан страны и гражданин Италии

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Азербайджан 28 февраля эвакуировал из Ирана 12 граждан страны. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.
По его данным, также через ирано-азербайджанскую границу эвакуирован гражданин Италии.
Как сообщает информационно-аналитический портал Minval Politika, пограничный пропускной пункт «Астара» на границе с Ираном приведен в полную готовность для приема эвакуированных. На случай необходимости оказания медицинской помощи эвакуируемым на погранпункте дежурят две машины скорой помощи. Кроме того, в состоянии готовности находятся несколько пассажирских автобусов. Отмечается, что эвакуируемых будут доставлять в Баку бесплатно.
Ранее МИД Азербайджана обратился к гражданам страны, находящимся в Иране, с призывом покинуть территорию этой страны.