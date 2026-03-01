Тель-Авив подвергся атаке со стороны Ирана

Сообщений о падении ракет или их фрагментов, а также о возможных разрушениях первоначально не поступало. Информация о пострадавших в первые часы после атаки также отсутствовала.
Позднее израильская служба скорой помощи сообщила о тяжело раненом мужчине. По данным медиков, он получил осколочные ранения в результате обстрела, и ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что Иран в ответ на агрессию США ударил по 14 американским военным базам на Ближнем Востоке.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше