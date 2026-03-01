Ричмонд
Тель-Авив подвергся атаке со стороны Ирана

Тель-Авив оказался под ракетным обстрелом со стороны Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Тель-Авив оказался под ракетным обстрелом со стороны Ирана. В небе над городом были слышны взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны. Незадолго до этого в городе сработали сирены воздушной тревоги.

Сообщений о падении ракет или их фрагментов, а также о возможных разрушениях первоначально не поступало. Информация о пострадавших в первые часы после атаки также отсутствовала.

Позднее израильская служба скорой помощи сообщила о тяжело раненом мужчине. По данным медиков, он получил осколочные ранения в результате обстрела, и ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Иран в ответ на агрессию США ударил по 14 американским военным базам на Ближнем Востоке.

