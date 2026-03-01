В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 российское судно

По данным министерства, в зоне конфликта находятся 31 судно под российским флагом. Среди них пять судов располагаются в акватории Персидского залива, два — в Средиземном море вблизи Израиля, ещё 24 — в Каспийском море. Ведомство уточнило, что ситуация находится на постоянном контроле.