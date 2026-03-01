Ричмонд
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 российское судно

В Минтрансе РФ сообщили, что 31 судно под российским флагом находится в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Министерство транспорта РФ предупредило российские суда о возможных рисках при заходе в порты Ирана на фоне обострения обстановки в регионе. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, в зоне конфликта находятся 31 судно под российским флагом. Среди них пять судов располагаются в акватории Персидского залива, два — в Средиземном море вблизи Израиля, ещё 24 — в Каспийском море. Ведомство уточнило, что ситуация находится на постоянном контроле.

Предупреждения о потенциальных угрозах передаются экипажам через Главный морской спасательно-координационный центр Росморречфлота. Кроме того, налажено взаимодействие с МИД России для координации действий по вопросам судоходства. Работа ведётся также в районах Ормузского пролива, Оманского залива и Персидского залива с целью обеспечения безопасности морских перевозок.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о запрете прохода судов через Ормузский пролив.

