Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении 132 ракет из Ирана

Ведомство пояснило, что с начала атаки в сторону страны было выпущено 137 иранских баллистических ракет, из которых 132 были уничтожены, а пять упали в море. Кроме того, было обнаружено 209 иранских беспилотников, 195 из которых были перехвачены, а 14 упали на территорию и в территориальные воды страны, причинив некоторый сопутствующий ущерб.