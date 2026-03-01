Ричмонд
Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении 132 ракет из Ирана

ДУБАЙ, 1 мар — РИА Новости. Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении 132 ракет и перехвате 195 беспилотников из Ирана.

Источник: AP 2024

«Министерство обороны объявило, что ВВС и силы ПВО ОАЭ успешно перехватили и уничтожили 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, запущенных в сторону территории страны с начала иранской атаки, подтвердив высокую готовность систем ПВО и их боеспособность», — говорится в сообщении министерства в соцсети Х.

Ведомство пояснило, что с начала атаки в сторону страны было выпущено 137 иранских баллистических ракет, из которых 132 были уничтожены, а пять упали в море. Кроме того, было обнаружено 209 иранских беспилотников, 195 из которых были перехвачены, а 14 упали на территорию и в территориальные воды страны, причинив некоторый сопутствующий ущерб.

Министерство отметило, что в результате эффективного перехвата ракет и беспилотников в различных районах страны упали обломки, причинив незначительный материальный ущерб ряду объектов гражданского имущества.

