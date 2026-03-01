Kan: во время обстрела Израиля из Ирана погибла женщина

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Женщина в возрасте около 40 лет убита в результате падения запущенной из Ирана ракеты в районе Тель-Авива, еще свыше 20 человек получили ранения. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Полицейская пресс-служба сообщила, что правоохранительные органы «продолжают работы по ликвидации последствий падения боеприпаса в районе Тель-Авива». «На данный момент эвакуированы 22 пострадавших, продолжаются поиски заблокированных под завалами людей», добавили в пресс-службе.
