Kan: во время обстрела Израиля из Ирана погибла женщина

Более 20 человек получили ранения, сообщила гостелерадиокомпания.

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Женщина в возрасте около 40 лет убита в результате падения запущенной из Ирана ракеты в районе Тель-Авива, еще свыше 20 человек получили ранения. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Полицейская пресс-служба сообщила, что правоохранительные органы «продолжают работы по ликвидации последствий падения боеприпаса в районе Тель-Авива». «На данный момент эвакуированы 22 пострадавших, продолжаются поиски заблокированных под завалами людей», добавили в пресс-службе.

