Иранский беспилотник ударил по пятизвёздочному отелю в Дубае

Пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, который является одним из узнаваемых символов Объединенных Арабских Эмиратов, попал под атаку иранского беспилотника.
В результате удара в здании вспыхнул сильный пожар, охвативший фасад на этажах с первого по шестой.
Отель расположен на искусственном острове и поднимается на высоту 321 метр, насчитывая 60 этажей. Его архитектура и технологическое исполнение делают его одним из наиболее узнаваемых зданий в регионе, символизирующим богатство страны.
Ранее Тель-Авив оказался под ракетным обстрелом со стороны Ирана. В небе над городом были слышны взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны.
