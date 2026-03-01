В Тель-Авиве погиб один человек и пострадали 25 при ударе Ирана

Пресс-служба полиции сообщила, что экстренные службы продолжают ликвидировать последствия «падения боеприпаса в районе Тель-Авива». Идут поиски людей. оказавшихся под завалами. Из здания эвакуированы 22 пострадавших.
Среди пострадавших, по данным израильской службы скорой помощи, есть мужчина, который находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Несколько человек находятся в состоянии средней тяжести, включая женщину в возрасте около 90 лет.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше