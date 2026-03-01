В Приморье пьяный водитель без прав насмерть сбил 17-летнего юношу

В Лесозаводске Приморского края на улице Челюскина произошла смертельная авария. 37-летний водитель автомобиля Toyota Crown, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 17-летнего пешехода. Юноша скончался на месте происшествия.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль: срок действия его водительского удостоверения истёк ещё в ноябре 2017 года. Таким образом, почти восемь лет он управлял автомобилем нелегально, грубо нарушая закон.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Подозреваемый задержан. Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе для установления точной степени опьянения и обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.