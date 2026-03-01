Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье пьяный водитель без прав насмерть сбил 17-летнего юношу

37-летний мужчина сел за руль с истекшими в 2017 году правами.

Источник: Аргументы и факты

В Лесозаводске Приморского края на улице Челюскина произошла смертельная авария. 37-летний водитель автомобиля Toyota Crown, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 17-летнего пешехода. Юноша скончался на месте происшествия.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль: срок действия его водительского удостоверения истёк ещё в ноябре 2017 года. Таким образом, почти восемь лет он управлял автомобилем нелегально, грубо нарушая закон.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Подозреваемый задержан. Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе для установления точной степени опьянения и обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.