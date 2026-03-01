FARS: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118

Число жертв среди гражданских лиц в результате ударов Израиля и США по объектам в Иране продолжает расти. Один из ударов пришелся на школу, где находились дети, и в результате погибло более 100 человек, среди которых значительное количество детей.
Атакована оказалась начальная школа «Шаджаре Тайебе» для девочек, расположенная в округе Минаб в провинции Хормозган на юге страны. По последним сведениям, количество погибших в этом инциденте достигло 118 человек.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана говорил, что жертв могло быть около 160 человек. Власти страны продолжают информировать о постоянно растущем числе погибших.
Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выступил с жесткой критикой действий США в отношении Ирана, охарактеризовав удары как разрушительные по своим последствиям и противоречащие закону.