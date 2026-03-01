Прокуратура проверяет свалку строительного мусора на полуострове Назимова

Прокуратура Владивостока начала проверку по факту несанкционированной свалки строительных отходов на полуострове Назимова. Мусор был сброшен неизвестными лицами в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения — Назимовской артиллерийской батареи.
По предварительным данным, группа лиц на грузовых автомобилях завезла и выгрузила строительный мусор на территории, прилегающей к историческому фортификационному сооружению. На данный момент личности нарушителей устанавливаются.
Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего и принимает меры к розыску виновных. По итогам проверки они будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ — за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.
Санкция статьи предусматривает для граждан штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, а для юридических — до 250 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей могут обязать возместить ущерб, нанесённый окружающей среде.
Назимовская артиллерийская батарея является частью исторического наследия Владивостока.