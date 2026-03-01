Al Jazeera: силы ПВО Катара отражают ракетную атаку Ирана

На территории Катара прогремела новая серия мощных взрывов. На юге Дохи активно работают системы противовоздушной обороны — именно в этом направлении фиксируется наибольшее число ракет.
По свидетельствам очевидцев, после громких разрывов жители близлежащих районов покидали дома и искали укрытие. В городе также были слышны сирены машин скорой помощи.
Телеканал Al Jazeera передал, что катарские силы ПВО отражают ракетный удар, осуществлённый с территории Ирана. По его данным, несколько целей уже были перехвачены и уничтожены в небе над столицей эмирата.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше