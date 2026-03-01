Ричмонд
Al Jazeera: силы ПВО Катара отражают ракетную атаку Ирана

На территории Катара прогремела новая серия мощных взрывов.

Источник: Аргументы и факты

На территории Катара прогремела новая серия мощных взрывов. На юге Дохи активно работают системы противовоздушной обороны — именно в этом направлении фиксируется наибольшее число ракет.

По свидетельствам очевидцев, после громких разрывов жители близлежащих районов покидали дома и искали укрытие. В городе также были слышны сирены машин скорой помощи.

Телеканал Al Jazeera передал, что катарские силы ПВО отражают ракетный удар, осуществлённый с территории Ирана. По его данным, несколько целей уже были перехвачены и уничтожены в небе над столицей эмирата.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров.

