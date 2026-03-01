Четыре человека пострадали при атаке Ирана на аэропорт Дубая

В Дубае по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на международный аэропорт. Как сообщили власти эмирата в социальной сети X*, всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Уточняется, что один из терминалов воздушной гавани получил незначительные повреждения.
Параллельно стало известно об инциденте в Бахрейне. Международный аэропорт королевства подвергся атаке беспилотника, о чём проинформировало Министерство внутренних дел Бахрейна. По официальным данным, в результате удара был причинён материальный ущерб.
При этом жертв в Бахрейне удалось избежать. Ведомство сообщило, что профильные службы принимают необходимые меры для усиления безопасности и защиты инфраструктуры аэропорта.
Ранее пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, который является одним из узнаваемых символов Объединенных Арабских Эмиратов, попал под атаку иранского беспилотника.