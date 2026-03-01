Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали при атаке Ирана на аэропорт Дубая

В Дубае по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки Ирана на аэропорт.

Источник: Аргументы и факты

В Дубае по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на международный аэропорт. Как сообщили власти эмирата в социальной сети X*, всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Уточняется, что один из терминалов воздушной гавани получил незначительные повреждения.

Параллельно стало известно об инциденте в Бахрейне. Международный аэропорт королевства подвергся атаке беспилотника, о чём проинформировало Министерство внутренних дел Бахрейна. По официальным данным, в результате удара был причинён материальный ущерб.

При этом жертв в Бахрейне удалось избежать. Ведомство сообщило, что профильные службы принимают необходимые меры для усиления безопасности и защиты инфраструктуры аэропорта.

Ранее пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, который является одним из узнаваемых символов Объединенных Арабских Эмиратов, попал под атаку иранского беспилотника.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше